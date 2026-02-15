Paura a Malpensa pilota Wizzair costretto a tornare indietro | cos' è successo

Un pilota della Wizz Air ha fatto ritorno a Malpensa dopo aver urtato una scala durante l’ultima fase di spostamento in pista. L’incidente si è verificato mentre l’aereo si preparava a decollare, provocando un brusco stop e alcuni momenti di preoccupazione tra i passeggeri. La scena si è svolta davanti a decine di persone che aspettavano di partire, con il velivolo fermo e i soccorritori che si sono subito attivati.

Momenti di altissima tensione all'aeroporto di Milano Malpensa, dove un velivolo della compagnia Wizz Air in procinto di partire ha urtato una scala impiegata per imbarcare i passeggeri mentre stava eseguendo una manovra. Il fatto si è verificato nel corso della mattinata di ieri, sabato 14 febbraio. A quanto pare l'impatto è stato così violento da danneggiare una delle ali dell'aereo. I passeggeri, che si trovavano già a bordo, sono andati nel panico. La situazione è addirittura peggiorata quando il pilota, nonostante l'incidente, ha avviato le procedure di decollo. Il volo W46307 della Wizz Air diretto a Malaga è quindi partito alla volta della Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paura a Malpensa, pilota Wizzair costretto a tornare indietro: cos'è successo Odore di bruciato sul Boeing 777, paura tra i passeggeri: pilota costretto all'atterraggio d'emergenza Napoli, paura in volo: l'aereo costretto a un atterraggio d'emergenza, cosa è successo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. In edicola con #Prealpina #PrimoPiano | Malpensa a portata di treno #LonatePozzolo | Dopo la coltellata, 15 minuti di agonia #Saronno | Anziani nel mirino dei ladri #Varese | Furti in villa, torna la paura #Varese | Elezioni e futuro, il sindaco dà lo sprint #A facebook