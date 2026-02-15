Patty Pravo annuncia il nuovo album Opera lo presenterà in alcuni musei
Patty Pravo ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni di musica annunciando il nuovo album intitolato Opera. La cantante lo presenterà in alcune sale espositive, tra opere d’arte e atmosfere suggestive. Durante gli eventi, Patty intende condividere con il pubblico anche alcuni aneddoti legati alla sua lunga esperienza artistica.
Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con un nuovo album, la presentazione nei musei e un tour teatrale. Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e resta – protagonista indiscussa. Una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di collaborazioni e di ricerca – seguendo ostinatamente il suo intuito musicale – in un’evoluzione costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. La grande interprete non si sottrae a quest’importante ricorrenza, anzi, lo fa con l’entusiasmo e l’estro che la contraddistinguono, e pubblica per l’occasione il suo ventinovesimo album da studio, Opera ( Nar International – AdaWarner Music Italy ), in uscita il 6 marzo e disponibile in pre-order. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour”. Le date
Patty Pravo torna sul palcoscenico con il suo atteso “Opera Tour”, un viaggio musicale attraverso le sue più iconiche interpretazioni.
Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour” nei teatri italiani
Patty Pravo torna sulla scena con il suo attesissimo “Opera Tour”, un viaggio musicale attraverso le sue canzoni più iconiche.
Patty Pravo con Opera a Sanremo 2026
Argomenti discussi: Sanremo, il ritiro di Patty Pravo: quella volta che la Divina abbandonò il Festival otto giorni prima. Doveva cantare Donna con te; Patty Pravo: La trasgressione è diventata una professione, e la trovo volgare. Meglio essere chi sei; Patty Pravo, le date live nei teatri del suo Opera Tour; PATTY PRAVO.
Patty Pravo annuncia il nuovo Opera Tour nei teatri italianiMilano, 18 dic. (askanews) - Patty Pravo annuncia il nuovo Opera Tour nei principali teatri italiani a partire dall'8 aprile 2026. Queste le prime date: 08 aprile 2026, Firenze (Teatro Verdi); 10 ... notizie.tiscali.it
Sanremo, il ritiro di Patty Pravo: quella volta che la Divina abbandonò il Festival otto giorni prima. Doveva cantare Donna con teLa canzone portata al successo da Anna Oxa era stata presentata dalla voce de La Bambola che torna in gara nel 2026. Il racconto di un giallo andato in scena nell’edizione del 1990, mai davvero archiv ... libero.it
Patty Pravo, tutto quel che bisogna sapere sul progetto "Opera" #pattypravo x.com
Ci vediamo a #Sanremo2026 I protagonisti del Festival potrete viverli anche su Radio2! Patty Pravo, Enrico Nigiotti, Raf, Sal Da Vinci, Nayt, Tommaso Paradiso facebook