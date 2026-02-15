Patty Pravo ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni di musica annunciando il nuovo album intitolato Opera. La cantante lo presenterà in alcune sale espositive, tra opere d’arte e atmosfere suggestive. Durante gli eventi, Patty intende condividere con il pubblico anche alcuni aneddoti legati alla sua lunga esperienza artistica.

Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con un nuovo album, la presentazione nei musei e un tour teatrale. Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e resta – protagonista indiscussa. Una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di collaborazioni e di ricerca – seguendo ostinatamente il suo intuito musicale – in un’evoluzione costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. La grande interprete non si sottrae a quest’importante ricorrenza, anzi, lo fa con l’entusiasmo e l’estro che la contraddistinguono, e pubblica per l’occasione il suo ventinovesimo album da studio, Opera ( Nar International – AdaWarner Music Italy ), in uscita il 6 marzo e disponibile in pre-order. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Patty Pravo annuncia il nuovo album Opera, lo presenterà in alcuni musei

Patty Pravo torna sul palcoscenico con il suo atteso “Opera Tour”, un viaggio musicale attraverso le sue più iconiche interpretazioni.

Patty Pravo torna sulla scena con il suo attesissimo “Opera Tour”, un viaggio musicale attraverso le sue canzoni più iconiche.

Patty Pravo con Opera a Sanremo 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.