Partita scoppiettante Vismara torna a vincere Settimo risultato utile

La squadra di Vismara ha conquistato una vittoria importante contro Nuova Real Metauro, portando a casa il risultato dopo una gara intensa. La partita, che si è conclusa con il punteggio di 3-2, ha visto i giocatori di Vismara mettere in campo tutta la determinazione per ottenere i tre punti. Tra i protagonisti, Ferracuti e Righi hanno mostrato grande impegno, mentre le sostituzioni di Violini e Capomaggi hanno portato energia fresca in campo. Questa vittoria segna il settimo risultato utile consecutivo per Vismara, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide.

vismara 3 nuova real metauro 2 VISMARA: Ferracuti, Righi (20’ st Violini), Baruffi, Del Pivo (18’ pt Capomaggi), Rastelletti, Palazzi, Pistola (44’ pt Carnaroli), Letizi, Renzi (18’ st Donati), Gaudenzi, Bonazzoli (44’ st Bertuccioli). All. Cangini N. REAL METAURO: Ciacci, Copa, Esposto (5’ st Montuoro), Grossi (23’ st Furiassi), Nodari, Grossu, Traini, Giuliani, Boiani, Bracci, Biagioni. All. Ferri Arbitro: Eletto di Macerata Reti: 14’ pt Renzi, 2’ st Carnaroli, 7’ st Bonazzoli, 25’ st Bracci, 32’ st Montuoro. Note: espulsi Nodari al 34’ st, Biagioni al 45’ st e Furiassi al 46’ st. PESARO Cinque gol in totale e ritorno alla vittoria per il Vismara di misura contro la Nuova Real Metauro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Partita scoppiettante. Vismara torna a vincere. Settimo risultato utile Jolo a casa con un buon punto. Settimo risultato utile consecutivo Per la Pianese a Carpi un pari che vale il settimo risultato utile consecutivo La Pianese ottiene un pareggio a Carpi, confermando il settimo risultato utile consecutivo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Pontedera - Ternana, partita scoppiettante con numerosi gol, segui il finale facebook