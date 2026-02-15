Parma vince all’93’ | Pellegrino regala la salvezza Verona in inferiorità numerica per gran parte della gara

Marco Pellegrino ha segnato al 93’ e ha regalato la salvezza al Parma, che ha vinto contro il Verona in inferiorità numerica per gran parte della partita. Il Verona ha giocato con un uomo in meno dal secondo tempo, complicando la situazione. La squadra di casa ha sfruttato questa opportunità e ha trovato il gol decisivo negli ultimi istanti, portando a casa tre punti fondamentali. Il match si è acceso negli ultimi minuti, lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

Parma-Verona: Gol al 93' e Salvezza che si Invicina. Il Parma ha conquistato una vittoria drammatica contro il Verona al Tardini, ribaltando il risultato al 93' con un gol di testa di Marco Pellegrino. La partita, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, è stata segnata dall'espulsione di Orban del Verona all'11' minuto e si è conclusa con il punteggio di 2-1, un risultato che spinge i crociati sempre più vicini alla salvezza. Inizio Shock e Reazione Verona. L'incontro è iniziato con un fulmine a ciel sereno per gli ospiti. Dopo soli quattro minuti, Andrea Bernabé ha sbloccato il risultato con un tiro preciso da fuori area, scatenando l'entusiasmo della Curva Nord e mettendo sotto pressione il Verona.

Luca Pellegrino ha segnato il gol decisivo che ha fatto cadere il Verona in una sconfitta dolorosa a Parma, interrompendo una serie di pareggi e regalando ai padroni di casa una vittoria fondamentale.

