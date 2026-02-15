Parma-Verona in palio punti per la salvezza Il pronostico
Parma e Verona si affrontano in una sfida decisiva per la lotta alla salvezza. La squadra di Cuesta punta a conquistare punti per allontanarsi dalla zona rossa, mentre Sammarco cerca di uscire dalla zona pericolo il prima possibile. La partita si gioca oggi allo stadio Tardini, con molte speranze da entrambe le parti.
Da un lato c'è il Parma, in una posizione di classifica tranquilla ma non troppo, con una salvezza ancora da blindare. Dall'altro invece c'è il Verona - fresco del cambio di allenatore con Sammarco al posto di Zanetti - che deve cominciare a correre se vuole sperare di uscire dalla zona retrocessione. Scopriamo pronostico e quote di Parma-Verona, in programma domenica alle 15 allo stadio Tardini. Parma e Verona sono tra i peggiori attacchi della Serie A, rispettivamente con 16 e 18 reti segnate dopo 24 giornate di campionato. Il dato appena esposto, unitamente all'importanza della partita, lascia supporre che specialmente nelle prime fasi l'incontro si potrebbe rivelare bloccato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
