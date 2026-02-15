Parma-Verona 2-1 Pellegrino decisivo nel recupero

Il Parma ha vinto 2-1 contro il Verona grazie a un gol di Pellegrino negli ultimi minuti, dopo aver sfruttato l’espulsione di Orban all’11’ che ha lasciato gli ospiti in dieci. La squadra emiliana ha mantenuto la pressione nonostante la presenza di un uomo in meno per quasi tutta la partita, arrivando al successo solo nel recupero.

Emiliani in superiorità numerica per l'espulsione all'11' di Orban PARMA - Nonostante la superiorità numerica per quasi tutta la partita, il Parma di Cuesta piega l'Hellas Verona solo al 93'. Al Tardini, il 2-1 finale lancia i Ducali verso la salvezza e fa sprofondare i veneti sempre più verso la retrocessione. Dopo le reti nel primo tempo di Bernabè e Harroui (su rigore), in pieno recupero ci pensa Pellegrino a far esplodere la gioia del pubblico di casa. Dall'undicesimo minuto, gli ospiti hanno giocato in dieci, a seguito dell'espulsione severa di Orban. Il pomeriggio del Parma parte subito col piede giusto.