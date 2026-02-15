Parma-Verona 2-1 decide Pellegrino al 93?

Il Parma ha vinto 2-1 contro il Verona, grazie a un gol di Pellegrino al 93°, portando a casa i tre punti in una partita combattuta allo stadio Tardini di Parma. La rete decisiva è arrivata all’ultimo secondo di recupero, sorprendendo i tifosi ospiti e cambiando le sorti del match.

(Adnkronos) – Il Parma batte 2-1 oggi, domenica 15 febbraio, il Verona in un match valido per la 25a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Tardini' della città ducale. Al vantaggio dei padroni di casa con Bernabé al 4', risponde Harroui su rigore al 43'; gol partita di Pellegrino al 93'. Ospiti in dieci.