Parma una vittoria che vale doppio | nel segno di Pellegrino

Mateo Pellegrino ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Parma di battere l’Hellas Verona 2-1 al Tardini, portando a casa una vittoria fondamentale per la salvezza. La rete dell’attaccante ha rotto l’equilibrio nel secondo tempo, dando ai padroni di casa la spinta necessaria per conquistare i tre punti. La partita si è infiammata dopo una fase di gioco equilibrata, quando Pellegrino ha sfruttato un cross dalla fascia per insaccare di testa.

Finisce 2-1 al Tardini la sfida salvezza con l'Hellas Verona. A Bernabé (4'), risponde con un rigore Harroui (44'). Crociati in superiorità numerica dall'11', per l'espulsione di Orban. Dopo un lungo forcing, il gol decisivo lo segna Mateo, di testa Alla fine con la testa dell'ariete Mateo Pellegrino, il Parma sfonda il muro dell'Hellas Verona. Finisce 2-1 al Tardini la sfida salvezza. Quello dell'argentino è il terzo gol al Verona dopo i due all'andata. Il settimo in questo campionato dell'attaccante che torna a essere decisivo dopo la zuccata di Lecce.