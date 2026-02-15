Parma Inter Women Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre!

Vilhjalmsdottir ha deciso la partita all’ultimo minuto, regalando tre punti alla sua squadra, Parma Inter Women. La giocatrice ha segnato un gol decisivo nel recupero, portando le nerazzurre al secondo posto in classifica e consolidando la loro posizione.

di Paolo Moramarco Secondo posto saldo in classifica. L’ Inter Women di Gianpiero Piovani risponde presente e, sull’onda dell’entusiasmo generato dal successo maschile contro la Juventus, firma un’altra vittoria pesantissima. A Noceto le nerazzurre superano il Parma 3-2 al termine di una gara folle, conquistando l’undicesimo successo consecutivo in campionato e portandosi a soli due punti dalla Roma capolista, impegnata contro il Napoli. Ribaltone in due minuti dopo lo svantaggio. La sfida si accende nel finale di primo tempo: al 40’ è Caterina Ambrosi a portare avanti il Parma, sfruttando un momento di difficoltà delle milanesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Sampdoria-Spezia 1-0: Ricci all'ultimo respiro nel derby, tre punti pesantissimi La Sampdoria batte lo Spezia 1-0 al fotofinish nel derby ligure. Parma Fiorentina 1-0: Sorensen regala i tre punti ai Ducali Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juventus, arbitra La Penna: terzo precedente in stagione coi nerazzurri, dodicesimo assoluto. Women, le formazioni ufficiali di Parma-Inter: le scelte di PiovaniQueste le formazioni ufficiali scelte da Giovanni Valenti e Gianpiero Piovani per Parma-Inter Women: si inizia alle 12.30 ... msn.com Inter Women, vittoria per 3-2 a tempo scaduto: Parma KO, decide VilhjalmsdottirL’Inter Women espugna il campo del Parma per 3-2 nella 14ª giornata di Serie A Femminile e centra l’ottavo successo consecutivo in campionato ... msn.com Finale A S S U R D O Il Parma pareggia all’85’ ma l’Inter trova il gol vittoria al 90’ con Vilhjálmsdóttir #SerieAWomenAthora facebook