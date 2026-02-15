Parma - Hellas Verona le formazioni ufficiali Vincere per lasciare l' ultimo posto

Il Verona si trova all’ultimo posto dopo la sconfitta di ieri, 14 febbraio, contro il Pisa. Questa sconfitta spinge i giocatori a cercare una vittoria oggi contro il Parma, per risalire la classifica. La partita si gioca in un momento di grande pressione, con entrambe le squadre desiderose di punti.

La squadra scaligera non vince da due mesi e deve ritrovare i tre punti per lasciare il Pisa da solo in fondo alla classifica e rilanciarsi nella corsa alla salvezza Con la sconfitta di ieri, 14 febbraio, del Pisa, l'Hellas Verona ha un'occasione da non mancare nella trasferta di questo pomeriggio. Vincere per lasciare i toscani all'ultimo posto della classifica di Serie A e rilanciarsi in chiave salvezza dopo due mesi senza successi. Salvezza che è l'obiettivo anche del Parma, squadra che ospiterà gli scaligeri nella sfida delle 15. L'arbitro dell'incontro sarà Luca Pairetto (Aia di Nichelino), assistito da Khaled Bahri (Aia di Sassari) e Ayoub El Filali (Aia di Alessandria).🔗 Leggi su Veronasera.it

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona, con Giovane e Mosquera in campo.

