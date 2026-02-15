Parma e Verona si annullano | pareggio senza gol nello scontro salvezza futuro ancora incerto per ducali e scaligeri

Parma e Verona si sono affrontate senza reti, un risultato che complica la loro corsa salvezza. La partita si è conclusa 0-0, con entrambe le formazioni che hanno sprecato occasioni e mostrato difficoltà offensive. Il pareggio lascia il futuro di entrambe le squadre ancora in bilico, con la zona retrocessione che si avvicina. La sfida si è giocata in un campo bagnato, con molte interruzioni e nervosismo tra i giocatori.

Pareggio a Parma: Verona Blocca i Ducali, Salvezza in Bilico. Finisce 0-0 lo scontro diretto tra Parma e Verona, una partita combattuta ma priva di guizzi offensivi che lascia entrambe le squadre con più dubbi che certezze nella lotta per evitare la retrocessione in Serie A. Il match, disputato oggi 15 febbraio 2026, allo stadio di Parma, non ha visto reti ma ha offerto 90 minuti di tatticismo e un'intensità agonistica palpabile. Primo Tempo Tattico: Studio e Prudenza. L'inizio della partita è stato caratterizzato da un approccio prudente da entrambe le squadre, con un centrocampo denso e una particolare attenzione a non concedere spazi agli avversari.