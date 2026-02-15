Parlato | Serve la giusta personalità | Stiamo correggendo gli errori
Il tecnico della Spal, Marco Rossi, ha dichiarato che serve la giusta personalità per affrontare le partite e ha annunciato che stanno lavorando per correggere gli errori commessi finora. Questa mattina si è svolto nuovamente l’appuntamento pre partita, dopo che era stato interrotto all’inizio della stagione. Rossi ha spiegato che il team sta concentrandosi su alcuni aspetti pratici per migliorare le prestazioni in campo.
Torna l’appuntamento pre partita con il tecnico spallino, come da tradizione, abbandonata ad inizio stagione. Carmine Parlato fa un po’ il punto della situazione di quanto fatto alla vigilia del match con il Cava Ronco: "E’ stata la prima settimana in cui abbiamo iniziato a lavorare sul dettaglio, continuando ad agire anche sul piano fisico, in vista della gara che ci attende. Qualcuno ancora non ha recuperato del tutto, ma siamo quasi tutti a disposizione". Ci saranno degli assenti? "Per adesso abbiamo sempre Mambelli che fa lavoro a parte e poi qualcuno ha qualche acciacco, ma è disponibile. Valuterò all’ultimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Verso il derby con l’Ancona. "Recanatese, serve una grande prova e azzerare gli errori»
La Recanatese si prepara a sfidare l’Ancona nel derby di domani.
Runjaic su Zaniolo: «Serve pazienza, su Solet analizzeremo gli errori»
Runjaic ha detto che ci vuole pazienza con Zaniolo, perché sta vivendo un momento difficile.
