Parlato | Serve la giusta personalità | Stiamo correggendo gli errori

Torna l’appuntamento pre partita con il tecnico spallino, come da tradizione, abbandonata ad inizio stagione. Carmine Parlato fa un po’ il punto della situazione di quanto fatto alla vigilia del match con il Cava Ronco: "E’ stata la prima settimana in cui abbiamo iniziato a lavorare sul dettaglio, continuando ad agire anche sul piano fisico, in vista della gara che ci attende. Qualcuno ancora non ha recuperato del tutto, ma siamo quasi tutti a disposizione". Ci saranno degli assenti? "Per adesso abbiamo sempre Mambelli che fa lavoro a parte e poi qualcuno ha qualche acciacco, ma è disponibile. Valuterò all’ultimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Recanatese si prepara a sfidare l’Ancona nel derby di domani.

Runjaic ha detto che ci vuole pazienza con Zaniolo, perché sta vivendo un momento difficile.

