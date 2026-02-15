Papocchio Capannelle sull' ippodromo c' è l' ultimatum del ministero

Il ministero dell'Agricoltura ha inviato un ultimatum al Comune di Roma per chiarire chi gestirà l’ippodromo delle Capannelle, che festeggia quest’anno il suo centenario. La società abruzzese Marsicana srl, che aveva vinto il bando per la concessione annuale, ha deciso di rinunciare a febbraio, lamentando la mancanza di documenti necessari da parte degli uffici capitolini. Per evitare la chiusura, Roma Capitale ha proposto al ministero di affidare la gestione a Zètema, la partecipata comunale, che dovrebbe organizzare le corse e le gare. Ora il ministero chiede all’amministr

È corsa contro il tempo per salvare l' ippodromo delle Capannelle, nell'anno del suo centenario. Dopo la mancata firma del contratto da parte della società abruzzese Marsicana srl, che a gennaio si era aggiudicata la concessione annuale messa a bando dal Comune di Roma e che la scorsa settimana ha motivato il dietrofront con la «mancata consegna dei documenti essenziali» da parte degli uffici capitolini, è arrivata la successiva proposta «last minute» di Roma Capitale al ministero dell'Agricoltura, che prevede che sia la partecipata Zètema a condurre sia l'impianto in sé che le gare, ma ora è il ministero a chiedere al Campidoglio di confermare entro domani la possibilità di gestire l'ippodromo tramite Zètema, indicando date certe per la ripresa delle corse.