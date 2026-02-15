Papa Leone XIV strette di mano e autografi in una palestra di Ostia
Papa Leone XIV ha trascorso domenica a Ostia, dove ha incontrato centinaia di persone nella palestra del quartiere. La folla ha atteso il suo arrivo per stringere la mano al Papa e chiedergli un autografo, creando un’atmosfera di grande entusiasmo. Tra i presenti c’erano famiglie con bambini e anziani, tutti desiderosi di avvicinarsi al Pontefice.
Bagno di folla per Papa Leone XIV domenica a Ostia. In una palestra della frazione del comune di Roma, il Pontefice ha incontrato la comunità firmando autografi e stringendo le mani dei fedeli. "Qui c'è la presenza dello sport. Come sapete in questi giorni ci sono le olimpiadi a Milano. Lo sport ci insegna a lasciare le differenze e a lavorare d'equipe", ha detto Prevost.
Oggi Papa Leone XIV a Ostia, è la sua prima visita in una parrocchia romana
Papa Leone XIV si trova oggi a Ostia per la sua prima visita ufficiale in una parrocchia di Roma.
Leone XIV, il Papa che vive in mansarda e ha una palestra personale
Leone XIV ha deciso di vivere in una mansarda con una palestra personale.
Papa Leone XIV a Ostia: Qui la violenza esiste e ferisce, non rassegnatevi alla cultura del soprusoPapa Leone XIV ha denunciato con parole forti la presenza della violenza anche a Ostia, sottolineando come essa esista e ferisca, colpendo in particolare giovani e adolescenti, talvolta alimentata d ... adnkronos.com
Prima visita in una parrocchia romana per Papa Leone. Coltiviamo "la forza disarmante della mitezza, continuando a chiedere pace" facebook