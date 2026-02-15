Papa Leone XIV ha trascorso domenica a Ostia, dove ha incontrato centinaia di persone nella palestra del quartiere. La folla ha atteso il suo arrivo per stringere la mano al Papa e chiedergli un autografo, creando un’atmosfera di grande entusiasmo. Tra i presenti c’erano famiglie con bambini e anziani, tutti desiderosi di avvicinarsi al Pontefice.

Bagno di folla per Papa Leone XIV domenica a Ostia. In una palestra della frazione del comune di Roma, il Pontefice ha incontrato la comunità firmando autografi e stringendo le mani dei fedeli. “Qui c’è la presenza dello sport. Come sapete in questi giorni ci sono le olimpiadi a Milano. Lo sport ci insegna a lasciare le differenze e a lavorare d’equipe“, ha detto Prevost. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV, strette di mano e autografi in una palestra di Ostia

Papa Leone XIV si trova oggi a Ostia per la sua prima visita ufficiale in una parrocchia di Roma.

Leone XIV ha deciso di vivere in una mansarda con una palestra personale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.