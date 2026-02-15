Papa Leone XIV in visita ad Ostia | Disarmare i linguaggi ed educare al rispetto

Papa Leone XIV ha visitato Ostia sabato scorso, portando un messaggio forte contro l’odio e la violenza verbale. La sua presenza si è concentrata sulla necessità di cambiare i modi di comunicare, per favorire un clima di rispetto tra le persone. Durante l’incontro, ha invitato i fedeli a non lasciarsi inghiottire dalla cultura della sopraffazione, promuovendo l’educazione alla gentilezza e alla comprensione. Un dettaglio concreto: ha anche sottolineato l’importanza di disarmare i linguaggi aggressivi, come esempio di un passo verso una società più civile.

Nella sua prima visita parrocchiale nel territorio romano, il pontefice esorta i fedeli a non rassegnarsi alla cultura del sopruso e dell’ingiustizia e ad educare al rispetto e alla mitezza Prima visita parrocchiale nel territorio della Diocesi di Roma per Papa Leone XIV, che oggi si è recato nella Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia, sul litorale romano. Ad accompagnarlo, il vicario di Roma, il cardinale Baldo Reina che, in riferimento alle vicende criminose che hanno coinvolto il quartiere ha dichiarato: ”Qui c’è la parte sana di Ostia, le tante persone buone”. Salutando anziani malati e giovani all’inizio della sua visita nella palestra della chiesa, il pontefice ha esordito con un riferimento ai Giochi Olimpici in corso: “Sapete che in questi giorni ci sono le Olimpiadi a Milano Cortina e allora anche noi vogliamo dare questo messaggio, vogliamo come nello sport lavorare tutti insieme in équipe, essere una squadra“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

