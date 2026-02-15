Juan Uribe, papà della Florida, ha condiviso un appello toccante su TikTok per chiedere aiuto a causa della grave condizione di suo figlio. L’uomo ha pubblicato il video nel tentativo di trovare qualcuno che possa offrire una soluzione concreta al problema di salute del ragazzo, che necessita di un intervento urgente. Il messaggio ha colpito molti utenti, portando a una vasta condivisione e a numerosi commenti di solidarietà.

Un padre disperato ha trasformato i social media in un’ancora di salvezza per suo figlio. Juan Uribe, residente in Florida, ha pubblicato il suo primo video su TikTok con un messaggio straziante: “Mi chiamo Juan e sto pubblicando questo perché ho bisogno del vostro aiuto per salvare mio figlio”. Il filmato ha raggiunto quasi 14 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, scatenando una mobilitazione senza precedenti. @jpu307 Posting in hopes someone may be a stem cell match for my son. Due to the decrease in Latino stem cell collection, we only have a few months left to find a match. Please consider registering at the link in bio to see if you are a match. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Cultweb.it - Papà della Florida diventa virale su TikTok con il suo appello: "Aiutate mio figlio a vivere" e il web non delude

