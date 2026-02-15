Papa ai giovani | Speranza siete voi

Papa Leone XIV ha detto ai giovani di Ostia che loro sono la speranza, sottolineando che la loro energia e entusiasmo rappresentano il futuro. Durante l'incontro a Santa Maria Regina Pacis, il Papa ha rivolto un messaggio diretto ai giovani, invitandoli a credere nel loro potenziale. Tra i presenti, molti hanno condiviso l’emozione di ascoltare le sue parole, mentre alcuni giovani hanno anche consegnato lettere con i loro sogni e desideri.

16.44 "La speranza siete voi.Nella vostra gioventù c'è la speranza". Così Papa Leone XIV salutando a Ostia i giovani che lo hanno accolto a Santa Maria Regina Pacis."Questa è la prima visita a una parrocchia della mia nuova diocesi. "Sono molto contento di cominciare da Ostia",ha detto. Durante l'incontro,tenuto in palestra, il Pontefice ha sottolineato: "Qui c'è la presenza dello sport. Come sapete in questi giorni ci sono le Olimpiadi. Lo sport ci insegna a lasciare le differenze e a lavorare d'equipe".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

I Giovani e il Tempo della Speranza

