panathinaikos sconfitto in casa kolossos rodou

Il Kolossos Rodou ha vinto in trasferta contro il Panathinaikos, chiudendo il match 102-97. La squadra ospite ha preso il comando fin dai primi minuti, sfruttando alcune triple decisive e una buona difesa che ha messo in difficoltà i padroni di casa.

Kolossos Rodou centra una vittoria esterna contro Panathinaikos, chiudendo 97-102 in una sfida che ha visto gli ospiti prendere l'inerzia fin dall'avvio e gestire il ritmo dell'incontro con un avvio deciso di 23-31. La prestazione della squadra ospite è stata complessivamente solida in attacco e in difesa, con una gestione efficace della palla e una determinazione costante nel mantenere la testa avanti per tutta la durata del match. Per Panathinaikos, Osman si è distinto con 19 punti, seguito da Nunn con 15 e Holmes con 12. Per Kolossos Rodou, il contributo principale è arrivato da Mack con 19 punti, accompagnati da Jaú a 16 punti e 12 rimbalzi, mentre Nichols ha totalizzato 8 assist.

