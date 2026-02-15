Panathinaikos sconfitto in casa Kolossos Rodou
Il Kolossos Rodou ha vinto in trasferta contro il Panathinaikos, chiudendo il match 102-97. La squadra ospite ha preso il comando fin dai primi minuti, sfruttando alcune triple decisive e una buona difesa che ha messo in difficoltà i padroni di casa.
Kolossos Rodou centra una vittoria esterna contro Panathinaikos, chiudendo 97-102 in una sfida che ha visto gli ospiti prendere l’inerzia fin dall’avvio e gestire il ritmo dell’incontro con un avvio deciso di 23-31. La prestazione della squadra ospite è stata complessivamente solida in attacco e in difesa, con una gestione efficace della palla e una determinazione costante nel mantenere la testa avanti per tutta la durata del match. Per Panathinaikos, Osman si è distinto con 19 punti, seguito da Nunn con 15 e Holmes con 12. Per Kolossos Rodou, il contributo principale è arrivato da Mack con 19 punti, accompagnati da Jaú a 16 punti e 12 rimbalzi, mentre Nichols ha totalizzato 8 assist. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Quindicesima giornata basket Eurolega 2025/2026: ottava vittoria per Milano, sconfitto il Panathinaikos
Nella quindicesima giornata di Eurolega 20252026, Olimpia Milano ottiene la sua ottava vittoria stagionale superando il Panathinaikos con il punteggio di 96-89.
Colpo dell'Udinese, Torino sconfitto in casa per 2-1
L'Udinese ha ottenuto una vittoria importante contro il Torino, con un risultato di 2-1.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I problemi del Panathinaikos.
Panathinaikos-Roma, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingOggi alle o re 21 la Roma è impegnata in trasferta contro il Panathinaikos per l’ottava e ultima giornata della League phase dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport ... sport.sky.it
Panathinaikos-Real Madrid: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TVPanathinaikos-Real Madrid: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com