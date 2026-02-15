Pallavolo maschile | Porto Viro vince e frena Macerata terza sconfitta consecutiva per i marchigiani Decisivo il 3-1

Porto Viro ha vinto contro Macerata, fermando la serie negativa dei marchigiani, che avevano perso tre partite di fila. La squadra di Porto Viro ha conquistato il successo con un punteggio di 3-1, grazie a set in cui ha mostrato maggiore solidità. La partita si è svoltata nel dettaglio con punti decisivi nelle fasi finali di ogni set, lasciando Macerata aZone di difficoltà.

Porto Viro Raddrizza la Rotta: Macerata Incassa la Terza Sconfitta di Filo. Porto Viro ha ribaltato l'incontro contro la Banca Macerata Fisiomed, vincendo 3-1 (25-22, 25-19, 25-17, 25-18) e infliggendo alla formazione marchigiana la terza sconfitta consecutiva nel campionato di pallavolo maschile. L'incontro, disputato il 15 febbraio 2026, ha visto i veneti imporsi dopo un avvio di partita combattuto, dimostrando una maggiore continuità di gioco e una migliore gestione dei momenti cruciali. Primo Set: Equilibrio Iniziale e Reazione Veneta. L'inizio della partita è stato caratterizzato da un equilibrio tattico, con entrambe le squadre alla ricerca del ritmo giusto.