Pallanuoto A2 maschile stavolta per la Evomet Vela Ancona è ' dulcis in fundo' | Milano battuta 10-9

La Evomet Vela Ancona ha vinto contro la Metanopoli Milano con il punteggio di 10-9, grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra anconetana ha messo in campo tutta la grinta per conquistare tre punti fondamentali in una partita combattuta fino alla fine. Dopo un pareggio a Piacenza, questa vittoria rappresenta un passo importante per evitare la zona playout.
Successo di misura per i dorici dopo il pari di Piacenza, che permette di mettere nel carniere tre punti pesantissimi in una sfida diretta per evitare la zona playout ANCONA – Stavolta il finale di partita non tradisce la Evomet Vela Ancona, che contro la Metanopoli Milano tornano al successo dopo il pari di Piacenza ma soprattutto trovano tre punti in una sfida diretta per evitare la zona playout. La classifica non racconta il potenziale della squadra di coach Riccardo Pieroni che una settimana fa s'era fatta sfuggire la possibile vittoria a Modena contro il Piacenza proprio nei minuti finali.
Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato a Camogli per la nona di campionato
La Evomet Vela Ancona partecipa alla nona giornata del campionato di pallanuoto A2 maschile, affrontando sabato pomeriggio alle 15 la trasferta a Camogli.
Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona cede di misura in casa con l’Arenzano
Nell'incontro di pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona si è fatta sorprendere in casa dall'Arenzano, subendo una sconfitta di misura.
