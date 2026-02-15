Palermo Zen sotto assedio | cittadini e istituzioni in notturna per una famiglia minacciata dalla criminalità

A Palermo, una famiglia dello Zen ha vissuto una notte di paura dopo aver ricevuto minacce provenienti dalla criminalità locale. La paura si è diffusa nel quartiere, spingendo cittadini e rappresentanti delle istituzioni a scendere in strada per mostrare solidarietà e fermezza contro le attività illecite. Durante la serata, le strade sono state presidiate da residenti e forze dell’ordine, che hanno voluto dimostrare il loro impegno a proteggere chi si sente vulnerabile.

Zen sotto presidio: una notte contro la paura e per la legalità a Palermo. Palermo, 15 febbraio 2026 – Una notte di vigilanza allo Zen, quartiere periferico di Palermo, ha visto cittadini e istituzioni unirsi per ribadire il diritto alla legalità e sostenere una famiglia minacciata da intimidazioni di stampo mafioso. L'iniziativa, promossa dall'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, è nata in risposta a un atto vandalico e a minacce dirette che hanno costretto la famiglia a lasciare temporaneamente la propria abitazione. Un atto di vandalismo e il timore per l'incolumità. La vicenda ha preso forma con il lancio di una pietra contro la veranda di un'abitazione recentemente assegnata dal Comune a una famiglia dello Zen.