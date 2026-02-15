Palazzina abbandonata crolla improvvisamente nel Milanese

Una vecchia palazzina abbandonata è crollata improvvisamente questa mattina a Cuggiono, nel Milanese, causando paura tra i residenti. Il cedimento si è verificato intorno alle 9, quando il tetto e alcune pareti sono improvvisamente sono crollate, lasciando un cumulo di macerie. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente.

Una palazzina abbandonata è crollata nella mattinata di oggi a Cuggiono, nel Milanese. L’episodio si è verificato intorno alle 9.30 in via San Rocco, dove parte della struttura è improvvisamente collassata, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Milano, con l’ausilio di un’autoscala, insieme ai volontari del distaccamento di Inveruno. Presenti anche i tecnici di Ats per le verifiche di competenza. Presenti anche i carabinieri. L’area è stata messa in sicurezza e sono stati effettuati controlli per escludere la presenza di persone sotto le macerie.🔗 Leggi su Milanotoday.it

A Morlupo, in provincia di Roma, si è verificato il crollo di una palazzina abbandonata, abitata da un extracomunitario.

Un’auto rubata a Magenta, nell’hinterland di Milano, è stata ritrovata dalla Polizia Locale di Rottofreno nei campi di Centora.

