Pagelle Torino Bologna 1-2 | ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

Il match tra Torino e Bologna si è concluso con una vittoria degli ospiti per 2-1, a causa di un gol decisivo al 78° minuto di Soriano. La partita si è giocata davanti a circa 20.000 tifosi allo stadio Olimpico Grande Torino, che hanno assistito a un'ottima prestazione del Bologna nella ripresa. I voti e le valutazioni dei giocatori riflettono le prestazioni di giornata, con alcuni protagonisti che si sono distinti per impegno e altri che hanno deluso.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Napoli, Conte a DAZN prima della Roma: «C’è poco da imputare ai ragazzi, sensazioni buone perché abbiamo fatto una buonissima partita col Como!» Roma, Massara: «Con Gasperini ottimo rapporto e confronto continuo. Pisilli sta acquisendo una dimensione superiore, sul futuro di Dybala dico questo» Moviola Torino Bologna: brivido VAR sul pari di Vlasic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Torino Bologna 1-2: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A Pagelle Torino Roma: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A Analisi dettagliata delle pagelle di Torino-Roma, valida per la ventunesima giornata di Serie A 202526. Pagelle Torino Roma 0-2: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A Ecco le pagelle del match tra Torino e Roma, valido per la ventunesima giornata di Serie A 202526. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Primavera, le pagelle di Bologna-Torino 1-1: granata ordinati, ma con pochi spunti; Lazio in semifinale: Bologna battuto ai rigori 5-2; Bologna-Lazio, le pagelle: Dele-Bashiru imposta e rifinisce, 7. Orsolini, quanti errori: 5; Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r.): Taylor segna il rigore della qualificazione e Sarri vola in semifinale di Coppa Italia. Le pagelle di Torino-Bologna 1-2: Paleari evita un passivo peggioreTermina Torino-Bologna, è il momento delle pagelle. Sia granata che rossoblù erano in cerca di risposte, le trova la squadra di Italia. La squadra di Baroni è troppo anonima nel corso del primo tempo, ... toronews.net Le pagelle di Torino-Bologna: non brilla nessuno, male MarianucciLe pagelle di Torino-Bologna 1-2: Vlasic e Zapata ci provano ma è una brutta partita, male Marianucci in difesa ... toro.it #TorinoPrimavera, le pagelle della gara contro il #Bologna Granata ordinati, ma con poche idee #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per l'analisi x.com #TorinoPrimavera, le pagelle della gara contro il #Bologna Granata ordinati, ma con poche idee #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per l'analisi facebook