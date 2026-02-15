Pagelle Inter Juve e contropagelle | Kelly sempre meglio Di Gregorio a due facce – VIDEO
Luca Kelly ha dimostrato ancora una volta la sua crescita, segnando un gol decisivo nella partita tra Inter e Juventus di sabato scorso. La sua presenza in campo ha dato nuova energia alla squadra nerazzurra, mentre Di Gregorio ha alternato ottime parate a momenti di incertezza, creando un quadro di prestazioni contrastanti. Durante il match, Kelly ha stretto i denti nonostante un dolore al ginocchio, mentre il portiere avversario ha subito due reti che hanno acceso il dibattito sui suoi interventi.
Pagelle Inter Juve (e contropagelle): Kelly sempre meglio, Di Gregorio a due facce. Il commento alle prestazioni dei bianconeri. Mettendo per un istante da parte le roventi polemiche arbitrali che hanno segnato il Derby d’Italia, l’attenzione si sposta sull’analisi tecnica dei singoli. Durante l’ultima puntata di ‘ Ma che partita hai visto?’, Paolo Rossi e Chiara Aleati hanno approfondito il rendimento dei bianconeri nella consueta e attesa rubrica ‘Spagelljamo’, offrendo spunti interessanti sulla tenuta della squadra di Spalletti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il nome che continua a rubare la scena è quello di Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Pagelle Juve Napoli (e contropagelle): Kelly è il Thuram della difesa, Cambiaso sotto standard – VIDEO
Analisi delle prestazioni di Juventus e Napoli nel confronto recente, con focus su Kelly, definito il Thuram della difesa, e Cambiaso, che ha mostrato alcune difficoltà.
Pagelle Juve Cremonese (e contropagelle): la mano di Spalletti, un Thuram ritrovato – VIDEO
Analisi e valutazioni sulla partita tra Juventus e Cremonese, con focus sulla gestione di Spalletti e sulle prestazioni di Thuram.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Inter-Juve, le pagelle: Bastoni, il tuffo non gli fa onore, 4,5. Cuore Locatelli, 7; Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Pio Esposito entra e segna, bene McKennie; Inter-Juventus 3-2, pagelle e tabellino: Zielinski mago, Locatelli da capitano, Pio Esposito da vero 9, Bastoni 'frega' Kalulu, non basta un grande Bremer; Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski (7,5) decisivo, Pio Esposito (7,5) bomber vero, Locatelli (6,5) non molla.
Pagina 3 | Pagelle Juve: solo l'arbitro peggio di Di Gregorio. Cambiaso partitone, Loca leader, David rovinaVoti e giudizi dei bianconeri impegnati a San Siro contro l'Inter: Kelly si perde Esposito, Holm cuore e cervello, Spalletti sfiora il capolavoro ... tuttosport.com
Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski (7,5) decisivo, Pio Esposito (7,5) bomber vero, Locatelli (6,5) non mollaSuccede davvero di tutto a San Siro nel big match tra Inter e Juventus. I nerazzurri si aggiudicano 3-2 il derby d'Italia grazie al gol di ... msn.com
Le pagelle e i voti ai protagonisti di Inter Juve. #InterJuve #pagelle #voti #juve #juventusnews24 facebook
Pagelle Inter-Juve: Zielinski fa esplodere San Siro (7), Bastoni non è l'emblema della sportività (4). Locatelli alla Pirlo x.com