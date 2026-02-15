Pagelle Inter Juve e contropagelle | Kelly sempre meglio Di Gregorio a due facce – VIDEO

Luca Kelly ha dimostrato ancora una volta la sua crescita, segnando un gol decisivo nella partita tra Inter e Juventus di sabato scorso. La sua presenza in campo ha dato nuova energia alla squadra nerazzurra, mentre Di Gregorio ha alternato ottime parate a momenti di incertezza, creando un quadro di prestazioni contrastanti. Durante il match, Kelly ha stretto i denti nonostante un dolore al ginocchio, mentre il portiere avversario ha subito due reti che hanno acceso il dibattito sui suoi interventi.

Pagelle Inter Juve (e contropagelle): Kelly sempre meglio, Di Gregorio a due facce. Il commento alle prestazioni dei bianconeri. Mettendo per un istante da parte le roventi polemiche arbitrali che hanno segnato il Derby d'Italia, l'attenzione si sposta sull'analisi tecnica dei singoli. Durante l'ultima puntata di ' Ma che partita hai visto?', Paolo Rossi e Chiara Aleati hanno approfondito il rendimento dei bianconeri nella consueta e attesa rubrica 'Spagelljamo', offrendo spunti interessanti sulla tenuta della squadra di Spalletti. Il nome che continua a rubare la scena è quello di Kelly.

Analisi delle prestazioni di Juventus e Napoli nel confronto recente, con focus su Kelly, definito il Thuram della difesa, e Cambiaso, che ha mostrato alcune difficoltà.

Analisi e valutazioni sulla partita tra Juventus e Cremonese, con focus sulla gestione di Spalletti e sulle prestazioni di Thuram.

