PAGELLE FORTE Baldini miracoloso Vaira è una piovra

Il portiere Baldini ha fatto una partita eccezionale, salvando più volte la sua squadra e ottenendo un punteggio di 7,5. Le sue parate decisive, soprattutto nel finale contro Remedi, hanno evitato che il gol avversario cambiasse l’esito. Vaira, invece, si è mostrato come una vera e propria piovra in mezzo al campo, imponendo il suo ritmo e frenando ogni tentativo degli avversari.

Baldini 7,5 Tante prese sicure e poi tre belle parate: su Remedi in avvio e quelle miracolose nel finale. Credendino 7 Segna il gol sblocca-partita con rapinoso sinistro sottoporta. Poi cavalca in fascia e difende bene. Vaira 7,5 Di testa le prende tutte lui. Una piovra pigliatutto che allunga il gambone ovunque. Deda 7 Da centrale ammutolisce Remedi. Un 2006 in netta crescita. Zambarda 7 Queste sono le sue partite. Si esalta carismaticamente. Esteta del tackle. Tedeschi 7 Ago della bilancia a destra e uomo-tattico della partita. Fa un lavoro clamoroso. Lossi 6,5 Lesto nel tap-in del 2-0 e capitano sagace nelle terre di mezzo.