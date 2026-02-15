Padova in lutto | addio all’ex attaccante Orazio Russo

Da padovaoggi.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore Orazio Russo è morto a 52 anni, lasciando il mondo del calcio di Padova in lutto. La sua scomparsa ha scosso gli appassionati, ricordando le sue prestazioni durante le stagioni 200607 e 200708, quando segnò diversi gol decisivi per il club biancoscudato. Russo aveva contribuito a rafforzare la squadra in un periodo di cambiamenti importanti.

Il Calcio Padova piange Orazio Russo, scomparso a 52 anni. La notizia ha attraversato rapidamente gli ambienti biancoscudati, riportando alla memoria le stagioni 200607 e 200708, quando l’attaccante siciliano indossò la maglia del club in un momento di transizione e rilancio. Nato a Misterbianco nel 1973, Russo era un giocatore duttile, capace di agire da punta o da esterno offensivo. Con il Padova totalizzò 49 presenze e quattro reti, numeri che raccontano solo in parte il suo contributo. In quegli anni fu soprattutto un uomo di esperienza, punto di equilibrio in un gruppo giovane e in crescita, alla vigilia del ritorno in Serie B.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Anche il Lecce piange la scomparsa dell’ex attaccante giallorosso Orazio Russo

Orazio Russo, ex attaccante e dirigente del settore giovanile del Catania, è morto a 52 anni, lasciando nello shock amici e compagni di squadra.

Addio a Orazio Russo, simbolo del Catania: aveva 52 anni

Orazio Russo, noto simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una lunga malattia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Padova in lutto: addio all’ex attaccante Orazio Russo; Confcommercio Padova in lutto: addio a Luisa Zampieri; Sanità bresciana in lutto: addio ad Armido Quadri; Tarvisio si ferma per Simone: proclamato il lutto cittadino per l'addio al fotografo.

Mario Merighi è morto a 86 anni: addio a una delle colonne del Calcio Padova. «Esempio di tifo concreto, impegnato e responsabile»PADOVA - Lutto nel mondo del Calcio Padova: è morto a 86 anni Mario Merighi, per decenni figura centrale del tifo biancoscudato e dell’associazionismo sportivo nazionale. A piangerlo, stringendosi ... ilgazzettino.it

Mario Merighi è morto a 86 anni: addio a una delle colonne del Calcio Padova. «Esempio di tifo concreto, impegnato e responsabile»«Ci ha lasciato Mario Merighi, forse il più famoso tifoso del Calcio Padova, certo il più amato da generazioni di tifosi - commenta il sindaco Sergio Giordani -, è una notizia che mi addolora, sono ... ilgazzettino.it