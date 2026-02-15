Padova in lutto | addio all’ex attaccante Orazio Russo

Il calciatore Orazio Russo è morto a 52 anni, lasciando il mondo del calcio di Padova in lutto. La sua scomparsa ha scosso gli appassionati, ricordando le sue prestazioni durante le stagioni 200607 e 200708, quando segnò diversi gol decisivi per il club biancoscudato. Russo aveva contribuito a rafforzare la squadra in un periodo di cambiamenti importanti.

Il Calcio Padova piange Orazio Russo, scomparso a 52 anni. La notizia ha attraversato rapidamente gli ambienti biancoscudati, riportando alla memoria le stagioni 200607 e 200708, quando l’attaccante siciliano indossò la maglia del club in un momento di transizione e rilancio. Nato a Misterbianco nel 1973, Russo era un giocatore duttile, capace di agire da punta o da esterno offensivo. Con il Padova totalizzò 49 presenze e quattro reti, numeri che raccontano solo in parte il suo contributo. In quegli anni fu soprattutto un uomo di esperienza, punto di equilibrio in un gruppo giovane e in crescita, alla vigilia del ritorno in Serie B.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

