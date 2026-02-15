Padova in lutto | addio all’ex attaccante Orazio Russo
Il calciatore Orazio Russo è morto a 52 anni, lasciando il mondo del calcio di Padova in lutto. La sua scomparsa ha scosso gli appassionati, ricordando le sue prestazioni durante le stagioni 200607 e 200708, quando segnò diversi gol decisivi per il club biancoscudato. Russo aveva contribuito a rafforzare la squadra in un periodo di cambiamenti importanti.
Il Calcio Padova piange Orazio Russo, scomparso a 52 anni. La notizia ha attraversato rapidamente gli ambienti biancoscudati, riportando alla memoria le stagioni 200607 e 200708, quando l’attaccante siciliano indossò la maglia del club in un momento di transizione e rilancio. Nato a Misterbianco nel 1973, Russo era un giocatore duttile, capace di agire da punta o da esterno offensivo. Con il Padova totalizzò 49 presenze e quattro reti, numeri che raccontano solo in parte il suo contributo. In quegli anni fu soprattutto un uomo di esperienza, punto di equilibrio in un gruppo giovane e in crescita, alla vigilia del ritorno in Serie B.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Anche il Lecce piange la scomparsa dell’ex attaccante giallorosso Orazio Russo
Orazio Russo, ex attaccante e dirigente del settore giovanile del Catania, è morto a 52 anni, lasciando nello shock amici e compagni di squadra.
Addio a Orazio Russo, simbolo del Catania: aveva 52 anni
Orazio Russo, noto simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una lunga malattia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Addio, Orazio Il Presidente Rosario Pelligra, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella e il Catania Football Club in tutte le sue componenti esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio Russo, uomo di grandi valori. Da responsab facebook
L'U.S. Salernitana 1919 esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Orazio Russo, responsabile del settore giovanile del Catania ed ex calciatore. x.com