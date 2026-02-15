Padova anziani nel mirino | arrestato truffatore che ricattava con incidenti simulati e violenza

A Padova, un uomo è stato arrestato dopo aver provocato paura tra gli anziani soli, sfruttando incidenti simulati e minacce di violenza. La sua attività criminosa ha coinvolto diverse vittime, alcune delle quali hanno subito anche aggressioni fisiche. I Carabinieri hanno scoperto che il sospettato organizzava false emergenze stradali, facendo sembrare che le vittime fossero in pericolo per ottenere denaro o favori.

Padova, l’incubo degli anziani soli: un arresto svela una spirale di truffe e violenze. I Carabinieri hanno arrestato a Padova un uomo accusato di aver raggirato e, in alcuni casi, violentato anziani, simulando incidenti stradali per estorcere denaro. Le indagini, coordinate dalla Procura della città, hanno portato alla luce un metodo spietato e una serie di episodi avvenuti tra Padova e Mestrino lo scorso novembre, lasciando nelle vittime un profondo senso di insicurezza e vulnerabilità. Una dinamica criminale basata sulla paura e l’inganno. L’attività investigativa, avviata a seguito di diverse denunce, ha rivelato una dinamica ben precisa.🔗 Leggi su Ameve.eu

I carabinieri di Milano hanno arrestato un uomo proveniente dalla Campania, ritenuto un truffatore seriale di anziani.

