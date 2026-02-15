Padova anziani nel mirino | arrestato truffatore che ricattava con incidenti simulati e violenza
A Padova, un uomo è stato arrestato dopo aver provocato paura tra gli anziani soli, sfruttando incidenti simulati e minacce di violenza. La sua attività criminosa ha coinvolto diverse vittime, alcune delle quali hanno subito anche aggressioni fisiche. I Carabinieri hanno scoperto che il sospettato organizzava false emergenze stradali, facendo sembrare che le vittime fossero in pericolo per ottenere denaro o favori.
Padova, l’incubo degli anziani soli: un arresto svela una spirale di truffe e violenze. I Carabinieri hanno arrestato a Padova un uomo accusato di aver raggirato e, in alcuni casi, violentato anziani, simulando incidenti stradali per estorcere denaro. Le indagini, coordinate dalla Procura della città, hanno portato alla luce un metodo spietato e una serie di episodi avvenuti tra Padova e Mestrino lo scorso novembre, lasciando nelle vittime un profondo senso di insicurezza e vulnerabilità. Una dinamica criminale basata sulla paura e l’inganno. L’attività investigativa, avviata a seguito di diverse denunce, ha rivelato una dinamica ben precisa.🔗 Leggi su Ameve.eu
Truffe, finti incidenti e violenza su anziani: un arresto a Padova
A Padova, un uomo è finito in manette perché avrebbe preso di mira anziani con truffe, false telefonate di incidenti e atti di violenza.
Arrestato truffatore seriale degli anziani in “trasferta” a Milano
I carabinieri di Milano hanno arrestato un uomo proveniente dalla Campania, ritenuto un truffatore seriale di anziani.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Finti carabinieri e preti (ma non solo): anziani sardi nel mirino dei truffatori; Terni, anziani nel mirino delle truffe telefoniche del finto carabiniere: denunciato un 46enne per truffa aggravata; Pedrocchi, lettera-ultimatum al gestore: Rimuovete tutti gli elementi incongrui; Andrea Pescia, ucciso in Brasile durante una rapina. Papà Bruno: Dopo 20 anni è sempre con noi, la scuola è la sua eredità.
Anziani sempre nel mirino: Stiamo indagando sui furti, fateci controllare i vostri gioielliNuova tentata truffa da parte di finti carabinieri a Cesena, questa volta fortunatamente finita male per loro. I malviventi, due 30enni, uno ucraino e uno albanese, sono stati identificati e fermati ... ilrestodelcarlino.it
Padova: scoperta la banda che truffava gli anziani, 11 misure cautelariUn'organizzazione a delinquere dedita a truffe ed estorsione agli anziani. La base dei malviventi era in Campania. Le vittime individuate nel centro e nord Italia. La squadra mobile della questura di ... rainews.it
Veneto, più posti e servizi per anziani e disabili: Padova rafforza l’assistenza territoriale facebook