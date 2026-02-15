Ospedale di Pavullo la Pneumologia Pediatrica si arricchisce di un nuovo dispositivo

Venerdì 13 febbraio, all’ospedale di Pavullo è arrivato un nuovo dispositivo per la Pneumologia Pediatrica, dopo che è stato consegnato nel pomeriggio. Si tratta di un misuratore di ossido nitrico esalato, uno strumento che permette di monitorare meglio le condizioni dei bambini con problemi respiratori. Il dispositivo, acquistato dall’ospedale, rappresenta un passo avanti per migliorare le diagnosi e i trattamenti pediatrici.

Un misuratore di ossido nitrico esalato è stato donato dall'Associazione Acquaria e arricchirà l'offerta diagnostica di prossimità per i piccoli pazienti E' stato consegnato ieri pomeriggio, venerdì 13 febbraio, all'Ospedale di Pavullo un nuovo misuratore di ossido nitrico esalato. L'apparecchiatura è una donazione dell'ASD Polisportiva 'Acquaria' all'ambulatorio specialistico di Pneumologia della Unità operativa complessa di Pediatria dell'Ospedale. La strumentazione serve per la misurazione dell'ossido nitrico (FeNO), in modo quantitativo, non invasivo e sicuro per i bambini, soprattutto quelli che soffrono d'asma.