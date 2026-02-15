oroscopo del 16 febbraio 2026 luna in acquario e lo scatto di mercurio

Il 16 febbraio 2026, la Luna in Acquario e Mercurio che accelera i pensieri portano energia nuova alle persone di Roma. La Luna si trova nel segno dell’Acquario, creando un’atmosfera di curiosità e desiderio di innovazione. Nel frattempo, Mercurio si muove rapidamente, favorendo comunicazioni più chiare e decisioni rapide. Questo movimento astrale influisce sul ritmo quotidiano, spingendo tutti a guardare avanti con entusiasmo.

Buongiorno ai lettori di RomaDailyNews. Iniziamo la settimana con una spinta cosmica verso il nuovo. La Luna nel segno dell’Acquario, in congiunzione con il Sole, crea un clima di grande apertura mentale. Roma non è mai stata così proiettata verso il domani: le stelle di oggi favoriscono chi sa fare rete, chi utilizza la tecnologia per accorciare le distanze e chi non teme di cambiare idea. È un lunedì che scardina la routine, invitandoci a sostituire il “si è sempre fatto così” con un coraggioso “perché no?”. Ariete (21 marzo – 19 aprile). Amore: La socialità è la vostra carta vincente. In coppia, sentirete il bisogno di coinvolgere gli amici nei vostri progetti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

