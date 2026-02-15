Orfeo recensione | esordio di Virgilio Villoresi basato sul graphic novel di Dino buzzati usando stop motion animazione e trattando della relazione tra amore e morte

La nostra recensione di Orfeo, opera prima di Virgilio Villoresi, designato Film della Critica dal SNCCI e adattamento della graphic novel di Dino Buzzati: una storia di amore attraverso una viaggio onirico e infernale. Orfeo si innamora di Eura ma la loro storia d’amore viene bruscamente interrotta dalla scomparsa di lei. Nel tentativo disperato di ritrovarla, l’uomo la segue in un passaggio misterioso che lo conduce in un viaggio onirico nell’aldilà, trasformato presto in un inferno personale. Il film, tratto dal Poema a fumetti di Dino Buzzati, è l’esordio di Virgilio Villoresi, che utilizza tecniche artigianali come animazione, illusione ottiche e stop motion per creare un’atmosfera surreale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

