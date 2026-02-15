Orfeo recensione | esordio di Virgilio Villoresi basato sul graphic novel di Dino buzzati usando stop motion animazione e trattando della relazione tra amore e morte
La nostra recensione di Orfeo, opera prima di Virgilio Villoresi, designato Film della Critica dal SNCCI e adattamento della graphic novel di Dino Buzzati: una storia di amore attraverso una viaggio onirico e infernale. Orfeo si innamora di Eura ma la loro storia d’amore viene bruscamente interrotta dalla scomparsa di lei. Nel tentativo disperato di ritrovarla, l’uomo la segue in un passaggio misterioso che lo conduce in un viaggio onirico nell’aldilà, trasformato presto in un inferno personale. Il film, tratto dal Poema a fumetti di Dino Buzzati, è l’esordio di Virgilio Villoresi, che utilizza tecniche artigianali come animazione, illusione ottiche e stop motion per creare un’atmosfera surreale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Presentato a Venezia, dal 27 novembre arriva al cinema "Orfeo" di Virgilio Villoresi, ripreso dal "Poema a fumetti" di Dino Buzzati
Orfeo, video intervista Giulia Maenza, Luca Vergoni, Virgilio Villoresi: «In fumetto di Buzzati vedevo spazio creativo»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Orfeo, affascinante esordio italianoUna delle opere prime più interessanti dell’anno è la grande protagonista del weekend in sala: si tratta di Orfeo, esordio al lungometraggio di Virgilio Villoresi, regista che aveva già dimostrato ... ilsole24ore.com
"Orfeo" di Virgilio Villoresi, al terzo appuntamento della nuova rassegna de Il Cinema della Normale. "Sweet dreams (are made of film)" si propone di esplorare la storia del cinema attraverso la lente dell’onirico, in un percorso variegato e dissonante. Introdu facebook