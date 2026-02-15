Oratorio conteso arriva la diffida

La sindaca Daniela Ghergo ha firmato una diffida ufficiale contro l’Ast 2, a causa della disputa sull’Oratorio dei Beati Becchetti e il chiostro di Sant’Agostino. La richiesta mira a far retrocedere i beni, che sono al centro di una lunga tensione tra le parti. Nei giorni scorsi, il Comune ha deciso di intervenire per tutelare la proprietà pubblica, dopo che l’associazione aveva tentato di mantenere il controllo. La questione si è riaccesa con questa mossa legale, che potrebbe cambiare gli equilibri sulla gestione dei luoghi.

Il complesso dell’Oratorio dei Beati Becchetti e del chiostro di Sant’Agostino tornano al centro del dibattito dopo che la sindaca Daniela Ghergo ha firmato una diffida ufficiale nei confronti dell’Ast 2 per ottenere la retrocessione dei beni. Una mossa che suona come una brusca frenata rispetto alla linea tenuta fino a pochi giorni fa. Solo il 14 gennaio scorso, l’Amministrazione Ghergo parlava di un "confronto avviato da tempo con l’Azienda sanitaria" finalizzato a ottenere il bene in comodato o, "auspicabilmente" tramite donazione così da poter richiederne fondi per la riqualificazione. L’obiettivo dichiarato era inserire l’intero complesso nel piano di ricostruzione post-sisma, forti anche del parere favorevole della Soprintendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oratorio conteso, arriva la diffida Pedemontana arriva a Barlassina, un quartiere isolato dall’oratorio: “Strada rubata ai ragazzi” L’arrivo di Pedemontana a Barlassina rappresenta un cambiamento importante per il quartiere, fino a ora isolato e distante dai principali servizi. Petardo contro Audero, arriva la decisione del Giudice: multa di 50mila euro e diffida specifica per l’Inter Il Giudice Sportivo ha deciso: l’Inter dovrà pagare una multa di 50mila euro e riceverà una diffida per il petardo lanciato contro Audero. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Oratorio conteso, arriva la diffida. Oratorio conteso, arriva la diffidaIl sindaco punta a ottenere dall’Ast 2 la retrocessione dei beni. Sorci: E’ stata costretta a correre ai ripari ... ilrestodelcarlino.it Oratorio Borgo San Giacomo. . BREAKING NEWS ORATORIO Oggi parliamo di: Appello della Caritas parrocchiale (00:00-00:28) Settimana Educativa 2026 (00:29-03:38) Carnevale (03:38-03:50) Esercizi Spirituali Parrocchiali (03:51-04: facebook