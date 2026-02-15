Sofia Goggia gareggia oggi nel gigante olimpico a Cortina d’Ampezzo, a causa delle condizioni della neve che hanno costretto gli organizzatori a spostare l'orario. La campionessa italiana scenderà in pista con il pettorale numero 5, sfidando le avversarie in una prova decisiva per le medaglie. La gara sarà trasmessa in diretta TV e anche in streaming online, permettendo agli appassionati di seguire ogni suo movimento dal divano di casa.

In Cortina d’Ampezzo continua l’impegno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 nel settore femminile dello sci alpino, con la disputa del gigante che assegnerà le medaglie. La competizione si svolge domenica 15 febbraio, con la prima manche prevista alle ore 10:00 e la seconda alle ore 13:30, offrendo agli appassionati uno spettacolo di tecnica e resistenza su una pista impegnativa e selettiva. La prima manche del gigante femminile partirà alle 10:00 e le concorrenti dall’1 al 15 scatteranno a intervalli di 2’00” l’una dall’altra, seguito da una pausa di 2’15” prima del pettorale 16. Dopo di ciò, lo start proseguirà a intervalli di 1’30”. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Orario gara di Sofia Goggia nel gigante olimpico: pettorale, diretta TV e streaming

Questa mattina Sofia Goggia si prepara per la discesa olimpica di superG a Cortina d’Ampezzo.

#Milano-Cortina 2026 || Sofia Goggia torna in pista per la combinata femminile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.