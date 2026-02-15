orario e diretta tv della seconda manche di sofia goggia nel gigante

Nel contesto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il gigante femminile si ripropone come momento decisivo per le azzurre, con la classifica della prima manche che segnala una leadership netta e un equilibrio di forze tra le protagoniste in lizza per le medaglie. In Cortina d’Ampezzo, l’esito della prova inaugurale mette in evidenza una prestazione di rilievo da parte di Federica Brignone, mentre Sofia Goggia occupa la terza posizione, offrendo una prospettiva competitiva rilevante per il proseguo della manifestazione. La prima manche ha mostrato una gara intensa, con Brignone al top della classifica per una prova impeccabile e incisiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sofia Goggia scende in gara nella seconda manche del gigante a Cortina d’Ampezzo, dove si svolgono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e l’orario esatto della sua partenza è fissato per le 12:30.

#MilanoCortina2026 Splendide azzurre nella prima manche del Gigante femminile, in corso sull'Olympia delle Tofane: Federica #Brignone è prima, Sofia #Goggia terza. Decima al momento Lara #DellaMea. Alle 13:30 la seconda manche Foto Ansa facebook

TORNA L’ORO… … torna in pista Federica Brignoneeeeeeee! Oggi a Cortina va in scena lo slalom gigante femminile! Ci sono anche Sofia Goggia, Lara Della Mea e Asja Zenere a completare il quartetto azzurro! prima manche alle 10 seconda x.com