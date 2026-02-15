Opera Sant’Antonio | Crescita degli aiuti a Rimini +8.769 pasti e un direttivo rinnovato con più donne e giovani

Opera Sant’Antonio ha aumentato il numero di pasti distribuiti a Rimini, offrendo 8.769 pasti in più rispetto all’anno precedente, in risposta alla crescente domanda di aiuto alimentare. Nel frattempo, l’associazione ha rinnovato il proprio consiglio direttivo, includendo più donne e giovani, con l’obiettivo di rafforzare il servizio ai soggetti più deboli della comunità. Questo cambiamento si è tradotto in un rafforzamento delle attività di sostegno e supporto alle persone in difficoltà.

Opera Sant’Antonio: Crescita dell’Impegno e Rinnovamento al Servizio dei Più Fragili a Rimini. Opera Sant’Antonio per i poveri di Rimini ha concluso il 2025 con un bilancio che testimonia un’intensificazione dell’impegno verso le fasce più vulnerabili della popolazione. L’associazione ha assistito 1.008 persone, distribuendo 55.628 pasti, e ha rinnovato il suo direttivo con una maggiore attenzione alla partecipazione femminile e giovanile, segnando una svolta significativa per la sua azione sul territorio. Un Quarto di Secolo di Servizio: La Celebrazione e il Bilancio del 2025. Lo scorso gennaio, Opera Sant’Antonio ha celebrato i suoi primi 25 anni di attività con una serata speciale al Teatro Galli, un evento che ha rappresentato un momento di condivisione e di riflessione sull’importanza della solidarietà.🔗 Leggi su Ameve.eu Opera Sant’Antonio, 55mila pasti in un anno e nuovo direttivo Opera Sant’Antonio ha distribuito 55mila pasti in un anno, a causa dell’aumento delle richieste di aiuto alimentare. Il cuore di Rimini sale sul palco: al Teatro Galli la festa per i 25 anni di Opera Sant’Antonio per i poveri Il Teatro Galli di Rimini ospita una celebrazione speciale per i 25 anni di Opera Sant’Antonio, un’iniziativa dedicata a sostenere le persone in difficoltà. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Opera Sant’Antonio, 55mila pasti in un anno e nuovo direttivoDopo il grande successo della serata del 14 gennaio al Teatro Galli, che ha celebrato i primi 25 anni ... msn.com Opera Sant'Antonio rinnova gli organi. Nel 2025 oltre 55mila pasti e 1440 docceSull’onda della festa per i 25 anni di attività dello scorso 14 gennaio al Teatro Galli, Opera sant’Antonio per i poveri ha annunciato ufficialmente il rinnovo del proprio Organo di Amministrazione ch ... msn.com Sant'Antonio di Padova - I frati della Basilica. . facebook