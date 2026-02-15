Oltre mille in coda per ascoltare il Patriarca

Oltre mille persone si sono messe in fila ad Arezzo per ascoltare il Patriarca Pizzaballa, che ha parlato di come la dignità umana rimanga intatta anche di fronte alle sfide. La lunga attesa ha mostrato quanto il messaggio abbia toccato i presenti, molti dei quali hanno portato con sé oggetti e simboli religiosi. Il cardinale, noto per il suo stile diretto, ha ricordato che nessun potere può cancellare il valore che si trova nel cuore di ogni individuo.

AREZZO "Nessun potere potrà mai cancellare la dignità che è nel cuore delle persone": il cardinale Pizzaballa ha un bagaglio di ironia, concretezza e buon senso ereditato dalla sua terra, nel cuore della provincia di Bergamo. Ma per un attimo si sbarazza del bagaglio e si commuove. Si commuove di fronte alle oltre mille persone che affollano San Francesco. Un muro di folla, code dall'altezza dei Costanti fino al portone della Basilica. E un colpo d'occhio che ha un solo precedente: quello di Giovanni Paolo II, che in quella chiesa stipata all'inverosimile abbandonò i fogli del discorso e andò avanti a braccio.