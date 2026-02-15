Olimpiadi sci di fondo | bronzo all’Italia con una grandissima rimonta di Pellegrino

Federico Pellegrino ha regalato all’Italia una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano Cortina 2026, perché ha spinto forte negli ultimi chilometri e ha cambiato le sorti della gara. La Norvegia ha vinto ancora, ma il successo di Pellegrino ha emozionato gli italiani, grazie alla sua rimonta sorprendente negli ultimi minuti della competizione.

La staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 si chiude con l'ennesimo trionfo della Norvegia, ma per l'Italia resta una medaglia che vale oro per come è arrivata: un bronzo conquistato con una rimonta straordinaria di Federico Pellegrino, capace di incendiare l'ultimo giro e ribaltare una gara che sembrava già scritta. Davanti a tutti, ancora lui: Johannes Klaebo. Il fuoriclasse norvegese firma il quarto oro su quattro gare disputate in questi Giochi, salendo a quota nove titoli olimpici in carriera, record assoluto nello sci nordico.