Olimpiadi Milano Cortina | giornata storica per l’Italia Con l’oro di Brignone e Vittozzi Il medagliere record

L’Italia festeggia una giornata memorabile ai Giochi di Milano Cortina, quando Federica Brignone e Vittozzi conquistano due medaglie d’oro. La vittoria di Brignone nella discesa libera e quella di Vittozzi nello slalom gigante portano a un totale di 22 medaglie, battendo il record stabilito a Lillehammer. La gara si è svolta sotto gli occhi di migliaia di tifosi, che hanno riempito le tribune e assistito alle imprese degli atleti italiani.

MILANO – Domenica trionfale per l'Italia che conquista due ori, un argento e un bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina e con 22 podi supera il record di medaglie di Lillehammer. Storico bis per Federica Brignone che vince l'oro anche nel gigante femminile alle olimpiadi di Milano Cortina, dopo il trionfo in SuperG. Quarto posto per Lara Della Mea che resta fuori dal podio pur col terzo tempo, dietro a Hector e Stjernesund per soli 5 centesimi. Soltanto un ottavo posto per Sofia Goggia. Terza al termine della prima manche, l'azzurra è partita bene, ma ha perso parecchio nella seconda parte della gara, finendo così lontana dal podio.