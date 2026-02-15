Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Il Brasile ha conquistato il suo primo oro olimpico invernale, un risultato che ha fatto parlare tutto il mondo, anche se ieri non sono stati assegnati medaglie. Oggi le gare continuano, con molte competizioni in programma tra le montagne di Milano e Cortina. Gli atleti sono pronti a scendere in pista, sperando di ottenere un nuovo successo.

Dopo una giornata senza podi ma segnata da un risultato destinato a entrare nella storia – il primo oro olimpico invernale del Brasile – il cammino delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 prosegue senza rallentamenti. Sabato 15 febbraio mette in palio nove titoli e propone un'agenda fitta di appuntamenti, con una presenza azzurra diffusa e ambizioni importanti in diverse discipline.Tra Stelvio, Anterselva e Lago di Tesero, l'Italia è chiamata a trasformare esperienza ed entusiasmo in risultati concreti, con fari puntati in particolare su sci alpino, biathlon e staffetta maschile di fondo. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 22L'Italia ai Giochi di Milano Cortina finora ha collezionato in totale 22 medaglie, così divise: Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino) LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: l'Italia si rilancia nel curling, fuori Miro Tabanelli. Conti/Macii in top 10 nel cortoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Uno dei momenti più importanti della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è stato l'Inno italiano cantato e interpretato da Laura Pausini facebook 15/2/26. OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 L'Italia è sempre 2ª:oggi altre 4 medaglie: 2 d'oro, 1 d'argento, 1 di bronzo. 22 le medaglie azzurre totali (di cui 8 ori, 4 argenti, 10 bronzi), dietro alla Norvegia (con 26, di cui 12 ori) e davanti agli USA (con 17, di cui