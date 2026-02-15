Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Il Brasile ha vinto il suo primo oro olimpico invernale, un risultato che fa tremare gli atleti di tutto il mondo. Questa medaglia storica è arrivata grazie a un atleta brasiliano che ha conquistato la vittoria sulla neve di Cortina. Oggi, le gare continuano senza sosta, e gli spettatori seguono con entusiasmo ogni momento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Dopo una giornata senza podi ma segnata da un risultato destinato a entrare nella storia – il primo oro olimpico invernale del Brasile – il cammino delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 prosegue senza rallentamenti. Sabato 15 febbraio mette in palio nove titoli e propone un'agenda fitta di appuntamenti, con una presenza azzurra diffusa e ambizioni importanti in diverse discipline.Tra Stelvio, Anterselva e Lago di Tesero, l'Italia è chiamata a trasformare esperienza ed entusiasmo in risultati concreti, con fari puntati in particolare su sci alpino, biathlon e staffetta maschile di fondo.