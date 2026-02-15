Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari 15 febbraio streaming calendario italiani in gara

Oggi, domenica 15 febbraio, si svolge la dodicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e le competizioni sono trasmesse in diretta televisiva. La giornata prevede nove finali, con l’Italia che cerca di aumentare il numero di medaglie dopo un sabato difficile. I nostri atleti affrontano diverse discipline, tra cui lo sci alpino e il biathlon, sperando di conquistare risultati importanti.

Oggi domenica 15 febbraio va in scena la dodicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l'Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un sabato avaro di soddisfazioni e anche caratterizzato dall'ingiustizia subita da Pietro Sighel sui 1500 metri, dall'uscita di Alex Vinatzer in gigante e dal quinto posto di Lisa Vittozzi nella sprint di biathlon. Lo sci alpino offrirà l'attesissimo gigante femminile a Cortina d'Ampezzo: Federica Brignone tornerà all'attacco dopo aver trionfato nel superG e proverà a stupire ancora una volta, ma attenzione anche a Sofia Goggia e a Lara Della Mea tra le porte larghe dell'Olympia delle Tofane.