Olimpiadi Michela Moioli come Federica Brignone | dall' infortunio alla doppia medaglia

Michela Moioli ha superato un infortunio che ha rischiato di fermarla, proprio prima della sua prima gara a Livigno. Come Federica Brignone, anche lei ha dovuto affrontare un ostacolo fisico importante. Nonostante le difficoltà, entrambe sono riuscite a portare a casa una doppia medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dimostrando grande determinazione.

Entrambe hanno dovuto fare i conti con un infortunio, sicuramente più grave quello di Federica Brignone, ma anche quello di Michela Moioli ha fatto tremare, a poche ore dalla sua prima gara a Livigno; entrambe hanno conquistato una doppia medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Gara a.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Michela Moioli Bronzo: Terza Medaglia in Tre Olimpiadi Dopo l'Infortunio Michela Moioli si aggiudica la medaglia di bronzo a Milano Cortina 2026, dimostrando grande determinazione dopo un infortunio che l’aveva rallentata. Olimpiadi, Michela Moioli ancora a medaglia nello snowboard: è bronzo Michela Moioli conquista ancora una medaglia alle Olimpiadi, questa volta il bronzo nello snowboard. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Michela Moioli bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Infortunio Michela Moioli (snowboard) alle Olimpiadi, come sta dopo la caduta; Moioli si tinge di bronzo nello snowboard cross: rivivi il LIVE!; Olimpiadi: Italia dello snowboard in apprensione per Michela Moioli. Infortunio Michela Moioli (snowboard) alle Olimpiadi, come sta dopo la cadutaCaduta in allenamento per la campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli, ma la sua partecipazione alla gara, in programma venerdì, non é in dubbio. Moioli é scivolata a causa di un errore ... sport.sky.it Diretta snowboard cross a squadre/ Olimpiadi 2026: medaglia d’argento per Sommariva/Moioli! (16 febbraio)Diretta snowboard cross a squadre con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva: alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 arriva la medaglia d'argento. ilsussidiario.net COPPIA CHE VOLA… … non si cambiaaaaaaa! Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sono stati vicecampioni del mondo nello snowboard cross a squadre miste… Ora sono anche VICECAMPIONI OLIMPICIIIIIII! #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana S facebook COPPIA CHE VOLA… … non si cambiaaaaaaa! Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sono stati vicecampioni del mondo nello snowboard cross a squadre miste… Ora sono anche VICECAMPIONI OLIMPICIIIIIII! #ItaliaTeam @Fisiofficial @milanocortina x.com