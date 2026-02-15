Olimpiadi | la super rimonta di Pellegrino vale il bronzo per l' Italia
L'Italia ottiene il suo primo podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie alla staffetta maschile di sci di fondo, che riesce a recuperare posizioni negli ultimi chilometri e conquista il bronzo. Luca Pellegrino ha guidato la rimonta, spingendo il team oltre i rivali grazie a una performance decisiva negli ultimi tratti della gara. La squadra italiana ha dimostrato determinazione, trasformando una partenza difficile in una sorprendente medaglia.
Nella staffetta 7,5x4 km di sci di fondo maschile e nel giorno in cui il norvegese Klaebo stabilisce il record di nove ori ai Giochi invernali Arriva la prima medaglia dello sci di fondo per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: a conquistarla, la staffetta 7,5 km x 4 maschile. Protagonista assoluto il valdostanto Federico Pellegrino che ha gareggiato nell'ultima frazione raccogliendo il testimone da Martino Carollo in quarta posizione, staccato di 21"3 dalla Finlandia, in quel momento terza. Pellegrino, alla terza Olimpiade consecutiva sul podio, già nel primo giro dell'ultima frazione, ha ricucito il gap sulla Finlandia, staccando poi proprio l'ultimo frazionista finnico nell'ultima salita e tagliando il traguardo a braccia alzate, accolto dall'abbraccio dei compagni di squadra.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
SIAMO TORNATI! L’Italia è sul podio in staffetta dopo 20 anni! Rimonta epica di Pellegrino per il bronzo
Federico Pellegrino ha portato l’Italia sul podio in staffetta dopo 20 anni, grazie a una rimonta spettacolare a Tesero.
Sci di fondo, staffetta maschile: Italia di bronzo! Pellegrino firma la rimonta a Milano-Cortina 2026
L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano-Cortina 2026, grazie alla rimonta di Federico Pellegrino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer; Le notizie di ieri 7 febbraio sulle gare di Milano Cortina: curling, l'Italia rimonta ed è seconda; Lollobrigida d'oro, Franzoni d'argento e Paris di bronzo; Matteoli quinto nel big air; Serie A, Cremona batte Cantù in rimonta con super Willis; Flock in super rimonta, guadagna ancora qualcosa su Kreher dopo la 2^ manche della gara olimpica.
Olimpiadi, l’Italia torna a medaglia: bronzo nel fondo, super rimonta di PellegrinoDopo un sabato asciutto, l’Italia torna a medaglia. La prima di questa domenica di Olimpiadi Milano-Cortina è il bronzo nella staffetta maschile 4×7.50 km. Grande protagonista è l’ultimo frazionista ... strettoweb.com
La paura in allenamento e poi due super rimonte: così Michela Moioli ha conquistato il bronzo nello snowboard crossDue partenze difficili, due super rimonte: così Michela Moioli ha vinto il bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi ... ilfattoquotidiano.it
Olimpiadi Invernali 2026. A Bormio è in corso la prima manche del Super G. facebook
16ª medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Super prestazione nello slittino a squadre miste: la formazione azzurra composta da Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquista il 3° gra x.com