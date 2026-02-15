Olimpiadi | la super rimonta di Pellegrino vale il bronzo per l' Italia

L'Italia ottiene il suo primo podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie alla staffetta maschile di sci di fondo, che riesce a recuperare posizioni negli ultimi chilometri e conquista il bronzo. Luca Pellegrino ha guidato la rimonta, spingendo il team oltre i rivali grazie a una performance decisiva negli ultimi tratti della gara. La squadra italiana ha dimostrato determinazione, trasformando una partenza difficile in una sorprendente medaglia.

Nella staffetta 7,5x4 km di sci di fondo maschile e nel giorno in cui il norvegese Klaebo stabilisce il record di nove ori ai Giochi invernali Arriva la prima medaglia dello sci di fondo per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: a conquistarla, la staffetta 7,5 km x 4 maschile. Protagonista assoluto il valdostanto Federico Pellegrino che ha gareggiato nell'ultima frazione raccogliendo il testimone da Martino Carollo in quarta posizione, staccato di 21"3 dalla Finlandia, in quel momento terza. Pellegrino, alla terza Olimpiade consecutiva sul podio, già nel primo giro dell'ultima frazione, ha ricucito il gap sulla Finlandia, staccando poi proprio l'ultimo frazionista finnico nell'ultima salita e tagliando il traguardo a braccia alzate, accolto dall'abbraccio dei compagni di squadra.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

