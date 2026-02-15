Olimpiadi la giornata delle regine azzurre | già superata Lillehammer 1994

Oggi, le atlete italiane hanno scritto una pagina storica superando il record di Lillehammer 1994 durante le Olimpiadi invernali. La gara si è svolta sulla neve di Pechino, e le azzurre hanno conquistato numerosi podi, portando a casa medaglie che sembravano irraggiungibili. La loro determinazione ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il 'sorpasso' del record nel giorno delle regine. C'è della sceneggiatura cinematografica che solo lo sport sa scrivere dietro il giorno più azzurro per l'Italia degli sport invernali. Fin da quel 24 giugno del 2019, quando Milano Cortina vinse la candidatura su Stoccolma-Are, l'obiettivo sportivo era quello di andare oltre il bottino delle 20 medaglie di Lillehammer 1994. Serviva una giornata come questa, tutta colorata di un azzurro intenso, baciata da campionesse come Federica Brignone, Michela Moioli e Lisa Vittozzi per certificare nel giro di 45 minuti non solo il superamento di quella barriera che durava da 32 anni (e che neanche Torino 2006 riuscì minimamente a scalfire), ma anche a superarlo e firmare anche l'allungo.