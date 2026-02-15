Olimpiadi Invernali l’Italia supera il record di Lillehammer

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina hanno portato all’Italia 22 medaglie, superando il record di Lillehammer, grazie alle 8 vittorie d’oro conquistate finora. La squadra italiana ha ottenuto risultati sorprendenti in diverse discipline, tra cui lo sci di fondo e lo snowboard, attirando l’attenzione degli appassionati.

Dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina continuano ad arrivare buone notizie. L'Italia conta ormai 22 medaglie all'attivo, delle quali ben 8 d'oro, ed è seconda solo alla Norvegia. Le atlete e gli atleti azzurri superano il record della competizione del 1994 a Lillehammer. Olimpiadi Invernali, straordinarie le donne azzurre. L'Italia è seconda nel medagliere soprattutto grazie all'apporto di diverse donne straordinarie. In primis l'ormai leggenda Federica Brignone. La sciatrice ha conquistato un oro leggendario nel Super-G a 35 anni e ha iniziato in testa la prima manche dello Slalom Gigante proprio oggi.