Olimpiadi in sicurezza e carabinieri gli uomini dell’Arma angeli in divisa ai Giochi Ecco i loro compiti sulla neve

I carabinieri sono arrivati ai Giochi Olimpici per garantire la sicurezza, dopo aver ricevuto l’incarico di sorvegliare le aree innevate. Sono presenti sulla neve fin dall’inizio, con pattuglie che si muovono sia a piedi sia con veicoli specializzati. Tra le loro mansioni principali ci sono il controllo delle zone di gara, il monitoraggio delle delegazioni e la prevenzione di eventuali problemi. Un esempio concreto è la presenza di pattuglie che controllano i punti di accesso alle piste, assicurando che tutto si svolga senza intoppi.

Ordine pubblico, vigilanza, bonifica, pattugliamenti (anche a piedi), scorta e protezione alle delegazioni sono tra i compiti che svolgono da giorni, ormai. Così come le Olimpiadi invernali coinvolgono la quasi la totalità delle nazioni, con oltre 90 Paesi rappresentati dai cinque continenti, i Giochi hanno portato in provincia di Sondrio Carabinieri di ogni grado e specialità provenienti, se non proprio da tutte, da diverse regioni d'Italia. Specializzazione e impiego. E non si tratta soltanto di una presenza numericamente significativa, ma anche variegata per quanto riguarda la loro specializzazione, a partire dagli sciatori provenienti dai Comandi Legioni «Friuli Venzia Giulia» e «Piemonte e Valle D'Aosta».

Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha incontrato gli atleti dell’Arma che hanno conquistato medaglie alle Olimpiadi Invernali.

