Olimpiadi Cortina allarme bomba a pochi passi da Casa Italia ma era una valigia dimenticata

Una valigia dimenticata ha provocato un allarme bomba a Cortina, a pochi passi da Casa Italia, ma si è rivelata innocua. La paura è scattata quando i passanti hanno notato la valigia abbandonata in strada e hanno allertato le forze dell’ordine. Sul luogo sono arrivati subito agenti di polizia, unità di artificieri e cani anti esplosivo, ma gli animali non hanno trovato nulla di sospetto.