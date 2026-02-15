Olimpiadi Cortina allarme bomba a pochi passi da Casa Italia ma era una valigia dimenticata
Una valigia dimenticata ha provocato un allarme bomba a Cortina, a pochi passi da Casa Italia, ma si è rivelata innocua. La paura è scattata quando i passanti hanno notato la valigia abbandonata in strada e hanno allertato le forze dell’ordine. Sul luogo sono arrivati subito agenti di polizia, unità di artificieri e cani anti esplosivo, ma gli animali non hanno trovato nulla di sospetto.
Sul posto a Cortina sono intervenuti agenti di polizia con squadra di artificieri e cani anti esplosivo ma gli animali non hanno segnalato nulla. La valigia quindi è stata aperta e si è rivelata un semplice bagaglio dimenticato.🔗 Leggi su Fanpage.it
