Olimpiadi allarme a pochi passi da Casa Italia | interviene la polizia
Una valigia lasciata incustodita vicino a Casa Italia a Cortina d’Ampezzo ha causato l’intervento della polizia. La scoperta ha creato panico tra i passanti e ha portato alla chiusura temporanea di alcune strade principali. Gli agenti hanno subito messo in sicurezza l’area, mentre gli artificieri hanno controllato il contenuto del bagaglio.
Momenti di tensione a Cortina d’Ampezzo durante le Olimpiadi invernali 2026. Un bagaglio abbandonato in strada ha fatto scattare l’allarme bomba nella nota località sciistica della provincia di Belluno, richiamando l’intervento di forze dell’ordine e artificieri. L’allerta è partita quando alcuni passanti hanno notato una valigia lasciata incustodita accanto a una panchina nella zona pedonale del centro. La segnalazione ha subito fatto scattare le procedure di sicurezza previste per casi simili. Immediata è stata l’ evacuazione precauzionale dell’area e la chiusura delle strade limitrofe. La zona interessata è Corso Italia, cuore pulsante della cittadina, dove si trovano anche Casa Italia, sede del Coni durante le Olimpiadi, e diversi punti di interesse per eventi pubblici e privati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Olimpiadi Cortina, allarme bomba a pochi passi da Casa Italia ma era una valigia dimenticata
Una valigia dimenticata ha provocato un allarme bomba a Cortina, a pochi passi da Casa Italia, ma si è rivelata innocua.
