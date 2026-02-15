Una valigia lasciata incustodita vicino a Casa Italia a Cortina d’Ampezzo ha causato l’intervento della polizia. La scoperta ha creato panico tra i passanti e ha portato alla chiusura temporanea di alcune strade principali. Gli agenti hanno subito messo in sicurezza l’area, mentre gli artificieri hanno controllato il contenuto del bagaglio.

Momenti di tensione a Cortina d’Ampezzo durante le Olimpiadi invernali 2026. Un bagaglio abbandonato in strada ha fatto scattare l’allarme bomba nella nota località sciistica della provincia di Belluno, richiamando l’intervento di forze dell’ordine e artificieri. L’allerta è partita quando alcuni passanti hanno notato una valigia lasciata incustodita accanto a una panchina nella zona pedonale del centro. La segnalazione ha subito fatto scattare le procedure di sicurezza previste per casi simili. Immediata è stata l’ evacuazione precauzionale dell’area e la chiusura delle strade limitrofe. La zona interessata è Corso Italia, cuore pulsante della cittadina, dove si trovano anche Casa Italia, sede del Coni durante le Olimpiadi, e diversi punti di interesse per eventi pubblici e privati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Olimpiadi, allarme a pochi passi da Casa Italia: interviene la polizia

Una valigia dimenticata ha provocato un allarme bomba a Cortina, a pochi passi da Casa Italia, ma si è rivelata innocua.

Un bambino di 10 anni è stato investito da un monopattino a Gavardo, vicino a casa, domenica pomeriggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.