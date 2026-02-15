Olimpiadi alla cerimonia di apertura da Bollate vestito… da caffettiera

Un uomo di Bollate ha attirato l’attenzione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 perché indossava un costume che ricordava una caffettiera. La scelta ha fatto discutere tra gli spettatori presenti allo stadio San Siro, mentre oltre 9 milioni di italiani hanno seguito l’evento in tv. Quel vestito insolito ha fatto parlare di sé sui social e sui giornali, diventando uno dei momenti più commentati della serata.

