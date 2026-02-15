Olimpiadi alla cerimonia di apertura da Bollate vestito… da caffettiera

Un uomo di Bollate ha attirato l’attenzione durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, indossando un costume da caffettiera. La scelta insolita ha fatto il giro dei social, dove molti hanno condiviso le foto dell’uomo che, con un abbigliamento originale, si è distinto tra il pubblico. Venerdì 6 febbraio, oltre 9 milioni di persone hanno seguito lo spettacolo allo stadio San Siro.

Antonella, ballerina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026: "È da novembre che proviamo, un'emozione enorme" Antonella, la ballerina che ha aperto le Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, dice di aver provato un'emozione enorme. Uno dei momenti più importanti della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è stato l'Inno italiano cantato e interpretato da Laura Pausini Laura Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 con un cappotto doppiopetto bianco ghiaccioSul palco insieme al Presidente della Repubblica, Laura Mattarella ha indossato un look sobrio ed elegante e una sciarpa rosa antico dall'effetto a righe