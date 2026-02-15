Olimpiadi 2026 trionfo Italia | Federica Brignone e Lisa Vittozzi sono d’oro Argento nello snowboard | il medagliere vola

Federica Brignone ha vinto l’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi 2026, a causa della sua tenacia e delle condizioni perfette sulla pista di Milano-Cortina. La sciatrice italiana ha scavalcato gli avversari grazie a una discesa rapida e precisa, portando a casa il primo oro per il nostro paese. Accanto a lei, Lisa Vittozzi ha conquistato il primo posto nell’inseguimento del biathlon, dimostrando grande determinazione e velocità. La giornata si è conclusa con l’argento nello snowboard, facendo salire il medagliere italiano.

Giornata storica per l’Italia. Dopo la spettacolare Federica Brignone, anche Lisa Vittozzi conquista il primo posto nell’inseguimento del biathlon. Nello snowboard cross team misto, invece, Michela Moioli si aggiudica l’argento. Federica Brignone oro bis. Federica Brignone fa la storia e conquista l’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina, confermando il dominio mostrato già nella prima manche. «Giuro che sono talmente senza parole che non riesco a capire niente», ha dichiarato l’atleta. Si tratta del suo secondo trionfo ai Giochi, dopo il successo straordinario nel SuperG. Quarta per soli cinque centesimi Lara Della Mea, mentre Sofia Goggia si posiziona decima.🔗 Leggi su Open.online Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone vince l’oro nel SuperG: trionfo azzurro nello sci femminile! Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Olimpiadi Milano-Cortina: Italia seconda nel Medagliere. Oro Brignone e Lollobrigida, argento Fontana. E slittino di bronzo Gli azzurri si prendono il secondo posto nel medagliere alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I momenti salienti di martedì 10 febbraio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026; Trionfo per Svizzera e Austria, delusione Italia: gli highlights della combinata a squadre in 3'; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: nel curling l'Italia è di bronzo; Milano Cortina, Italia a quota 11 medaglie: l'oro di fontana e gli azzurri protagonisti. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 20Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlonLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlon ... tg24.sky.it ANCORA SUL TETTO DEL MONDO Federica Brignone scrive un’altra pagina leggendaria: è oro anche nello Slalom gigante #MilanoCortina2026 | @Olympics x.com Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C’è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, pe facebook